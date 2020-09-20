Губернатор Приморья прибыл с визитом в Белоруссию

https://static.news.ru/photo/cfe8b048-fb02-11ea-b599-fa163e074e61_660.jpg Олег Кожемяко Фото: primorsky.ru

Губернатор Приморья Олег Кожемяко находится с визитом в Белоруссии, сообщает его пресс-служба.

По данным знакомых с планом визита источников, 20 сентября чиновник посетит Могилёв, а 21 сентября, в понедельник, его ждут в Минске, передаёт РИА Новости.

Губернатор Приморского края находится с визитом в Республике Белоруссия. Подробнее позже, — сказал пресс-секретарь главы региона Макар Руденчик.

Как писал NEWS.ru ранее, переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи подтвердили особую систему отношений между двумя странами. Такое мнение выразил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев.