Губернатор Пензенской области отказался признать вину в получении взятки

https://static.news.ru/photo/fb24b086-8ae0-11eb-9a9e-96000091f725_660.jpg Иван Белозерцев Фото: pnzreg.ru

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отказывается признать вину в получении многомиллионной взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Белозерцев отрицает вину. Никто из шести фигурантов дела её не признал, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении губернатора продолжаются следственные действия. В настоящее время он находится под стражей до избрания меры пресечения.

Белозерцев вместе с соучастниками был задержан 21 марта. По данным следствия, в 2020 году он получил свыше 31 млн рублей за предоставление фармкомпании «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. У губернатора и его сыновей провели обыски. В доме чиновника были обнаружены запасы наличности на сумму около полумиллиарда рублей, а также коллекцию дорогих часов и другие предметы роскоши.

Как ранее писал NEWS.ru, задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева оказалось неожиданностью. Об этом заявила руководитель регионального отделения «Справедливой России» Анна Очкина, отметив, что политика задержали «показательно». Белозерцев был этапирован в Москву.