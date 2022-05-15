Губернатор Калининградской области отверг идею демилитаризации региона

Глава Калининградской области Антон Алиханов / Фото gov39.r

Глава Калининградской области Антон Алиханов в интервью «Комсомольской правде» высказал своё мнение по поводу заявления экс-замглавы Минобороны Польши Ромуальда Шереметьева о демилитаризации Калининграда. По мнению Алиханова, такая риторика связана с определёнными внутриполитическими конфликтами в польской элите. Он также отметил, что подобные высказывания могут стихнуть, когда Польша ощутит отсутствие российские энергоресурсов.

По-моему, там идёт соревнование между президентом Дудой, премьер-министром Моравецким и всякими другими отставными генералами за власть. Риторика Варшавы может поменяться, как только страна ощутит на себе отсутствие российского газа, угля и других тактически необходимых товаров, — сказал Алиханов.

Ромуальд Шереметьев ранее заявил, что в случае присоединения Финляндии и Швеции к НАТО Калининград следует демилитаризовать. По его словам, в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО восточный фланг Альянса укрепится. По мнению эксперта, Калининград может стать существенным препятствием на пути господства военного блока в этом регионе.