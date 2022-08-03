Губернатор Алиханов: Калининград не станет подавать иск против Литвы

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Антон Алиханов

Власти Калининграда не станут подавать иск против Литвы в европейских судах, в случае если она снова перекроет железнодорожный транзит с российским эксклавом, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Это бессмысленно, так как о соблюдении в Европе прав и судебной перспективе сейчас говорить не приходится, рассказал он «Газете.Ru».

Обращения в суды по неправомерным действиям Литвы мы не рассматриваем, сейчас в этом нет никакого смысла. Европейцы и американцы напрочь забыли даже о праве частной собственности, они во внесудебных порядках изымают российские активы. Если попрал принцип частной собственности, то о транзитных ограничениях нечего даже говорить. О каком соблюдении прав и судебной перспективе вообще может идти речь сейчас? — отметил губернатор.

Глава области добавил, что на данный момент они совместно с Минтрансом разрабатывают ответные меры на действия литовских властей. Одна из возможных — полный запрет на движение товаров между Прибалтикой и Россией. Алиханов убежден, что эффект от этого почувствует каждый гражданин Литвы.

Министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис допустил, что проблемы с оплатой перевозки российских грузов могут вынудить республику остановить железнодорожный калининградский транзит. По его словам, государство не может обязать коммерческие банки принимать платежи из России, а предоставлять услуги, которые не оплачиваются, немыслимо.