Greenpeace: иск Росприроднадзора к «Норникелю» может стать прецедентом

https://static.news.ru/photo/4efd09b8-5758-11eb-96a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norilsk Nickel Press Service/via Globallookpress.com

Размер исковых требований Росприроднадзора к дочерней компании «Норникеля» в 147,7 млрд рублей за ущерб окружающей среде после утечки дизельного топлива на норильской ТЭЦ-3 может быть обоснованным. Об этом NEWS.ru сообщил директор проектного департамента российского отделения Greenpeace Владимир Чупров.

Сумма, обозначенная в иске Росприроднадзора, может быть обоснована, но всё зависит от того, как читать методику ущерба водным объектам, — полагает Чупров.

По его словам, суду, который рассматривает иск природоохранного ведомства к дочерней компании «Норникеля» — АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК), придётся разбираться с оценкой понесённых корпорацией затрат на проделанные работы по локализации и ликвидации последствий аварии.

Эти затраты по закону могут идти в зачёт компенсации ущерба. И они могут быть очень большими, — уверен эколог.

По его мнению, «важно понять, какие документы принесёт „Норникель“ по собранному дизельному топливу», а также «кто подтвердит эти цифры».

На этом примере суд должен разъяснить, что и как считать в таких случаях. Если всё будет по-честному, это может стать судебным прецедентом, который войдёт в историю юриспруденции, — резюмировал Владимир Чупров.

Ранее NEWS.ru выпустил расследование о том, как на фоне рассмотрения иска Росприроднадзора к НТЭК о взыскании 147,7 млрд рублей стали распространяться слухи о давлении на судью, от которой якобы требуется снизить сумму претензий за утечку нефтепродуктов на норильской ТЭЦ-3. В публикации анализируется происходящее в тени юридического противоборства структур Владимира Потанина и Светланы Радионовой.

Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь в интервью NEWS.ru заявил, что если бы не изменение правительством методики определения вреда от загрязнения Арктики в интересах бизнеса, ведомство Светланы Радионовой могло бы выставить дочерней компании «Норникеля» более крупный иск.