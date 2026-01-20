Атака США на Венесуэлу
Гречневая вода для цветов: бюджетное удобрение, которое оживит растения после зимы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зима — непростое время для комнатных растений: недостаток света и сухой воздух от батарей заметно ослабляют зеленых питомцев. Но не спешите тратиться на дорогие подкормки — отличное средство уже есть на вашей кухне. Обычная гречневая крупа станет источником ценных микроэлементов, которые помогут растениям восстановиться и зацвести.

Чтобы приготовить удобрение, залейте 3 столовые ложки гречки 500 мл воды и оставьте на час. Затем слейте настой в лейку — это и есть полезная подкормка. Разведите ее чистой водой в соотношении 1:2 и полейте растения под корень. Применяйте такое удобрение не чаще раза в неделю. В гречневой воде содержатся магний, цинк, кальций, фосфор и калий — эти вещества улучшают фотосинтез, стимулируют рост корней, поддерживают цветение и повышают устойчивость к болезням. Подкормка подойдет для замиокулькаса, антуриума, а также для рассады овощей и цветов. С таким «питанием» ваши растения быстро придут в форму и порадуют свежим, здоровым видом.

Ранее сообщалось, что размножить замиокулькас вполне реально даже для новичка! Главное — соблюдать простые правила и выбрать подходящий метод. Давайте разберем два самых эффективных способа, которые помогут вам получить новые растения из уже имеющегося любимца.

