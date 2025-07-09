Гречка без скуки: постная, но с характером — с помидорами и луком

Когда обычная каша уже не радует, я иду на маленькие хитрости. Добавляю к гречке поджаренные помидоры с луком — и даже постный ужин становится ароматным и сытным.
Ингредиенты:
- гречка — 200 г
- вода — 350 мл
- лук — 1 шт.
- рубленые помидоры — 3 ст. л.
- соль — по вкусу
- сахар — щепотка
- хмели-сунели — по вкусу
Гречку отвариваю почти до готовности, а в это время пассерую лук до золотистости, добавляю помидоры, чуть подсаливаю, подслащиваю и посыпаю специями — получается ароматная подлива. Готовую кашу выкладываю на тарелку, сверху — этот соус, перемешивать или нет — решаю по настроению. Просто, недорого, а вкус — будто старалась весь вечер!
Кто сказал, что простое блюдо не может быть вкусным? Жареная картошка с грибами — это всегда праздник души и желудка!