Гречка без скуки: постная, но с характером — с помидорами и луком

Гречка без скуки: постная, но с характером — с помидорами и луком

Когда обычная каша уже не радует, я иду на маленькие хитрости. Добавляю к гречке поджаренные помидоры с луком — и даже постный ужин становится ароматным и сытным.

Ингредиенты:

гречка — 200 г

вода — 350 мл

лук — 1 шт.

рубленые помидоры — 3 ст. л.

соль — по вкусу

сахар — щепотка

хмели-сунели — по вкусу

Гречку отвариваю почти до готовности, а в это время пассерую лук до золотистости, добавляю помидоры, чуть подсаливаю, подслащиваю и посыпаю специями — получается ароматная подлива. Готовую кашу выкладываю на тарелку, сверху — этот соус, перемешивать или нет — решаю по настроению. Просто, недорого, а вкус — будто старалась весь вечер!

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