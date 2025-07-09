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09 июля 2025 в 12:00

Гречка без скуки: постная, но с характером — с помидорами и луком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда обычная каша уже не радует, я иду на маленькие хитрости. Добавляю к гречке поджаренные помидоры с луком — и даже постный ужин становится ароматным и сытным.

Ингредиенты:

  • гречка — 200 г
  • вода — 350 мл
  • лук — 1 шт.
  • рубленые помидоры — 3 ст. л.
  • соль — по вкусу
  • сахар — щепотка
  • хмели-сунели — по вкусу

Гречку отвариваю почти до готовности, а в это время пассерую лук до золотистости, добавляю помидоры, чуть подсаливаю, подслащиваю и посыпаю специями — получается ароматная подлива. Готовую кашу выкладываю на тарелку, сверху — этот соус, перемешивать или нет — решаю по настроению. Просто, недорого, а вкус — будто старалась весь вечер!

Кто сказал, что простое блюдо не может быть вкусным? Жареная картошка с грибами — это всегда праздник души и желудка!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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