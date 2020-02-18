https://static.news.ru/photo/f7df22c4-5230-11ea-9dd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты «Левада-центра» провели опрос, результаты которого показали, что количество граждан России, негативно относящихся к Китаю, за последнее время выросло с 18% до 24%.

Социолог Карина Пипия отметила, что указанные изменения стоит рассматривать, принимая во внимание панику, вызванную эпидемией коронавируса на территории КНР.

О хорошем личном отношении к Китаю заявили 65% респондентов. Ранее, до распространения коронавируса, данный показатель достигал 72%.

После завершения эпидемии положительное отношение вернётся на уровень 70%, — приводит «Коммерсант» слова социолога «Левада-центра».

В настоящее время жертвами коронавируса стали более 1,8 тысячи человек, количество заражённых насчитывает более 73 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал о жёсткой системе проверки студентов. По его словам, всех студентов и преподавателей, которые возвращаются с каникул из Китая проверяют на коронавирус. Деканы факультетов и управление общежитиями в течение месяца со дня въезда в Россию будут контролировать состояние прибывших.