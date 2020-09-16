Графолог прокомментировала предсмертную записку Тесака

https://static.news.ru/photo/1dea8040-f820-11ea-9cec-fa163e074e61_660.jpg Максим Марцинкевич Фото: Maksim Martsinkevich/vk.com/Global Look Press

Руководитель Центра изучения почерка, графолог Лариса Дрыгваль сравнила предсмертную записку националиста Максима Марцинкевича (Тесака) с другим образцом его почерка и подтвердила, что текст написан его рукой. Также она подчеркнула, что записка была написана в крайне нервозном состоянии.

Состояние, в котором написана записка, крайне нервозное, тревожное, внутренне зажатое, — сообщила телеканалу «360» Дрывгаль.

Она затруднилась назвать причины такого поступка и обстоятельства, при которых писалась записка, пояснив, что для этого нужно проводить «глубокое графологическое исследование». Однако эксперт отметила, что в почерке улавливается «сильная нервозность и страх».

В своём последнем послании Марцинкевич извиняется перед администрацией изолятора, просит передать книги и личный дневник своей гражданской жене в Екатеринбург, а личные вещи уничтожить.

Как писал NEWS.ru, Максим Марцинкевич несколько раз писал о том, что не собирается кончать жизнь самоубийством. В Telegram-каналах разошёлся его скан письма от 2014 года, в котором он утверждает, что в случае такого разворота событий, это будет означать, что ему «помогли». Не верит в суицид и адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик. Он заявил, что располагает информацией о применении пыток к своему доверителю. По словам защитника, Тесака заставляли подписать явки с повинной за убийства 1990-х годов.

В декабре 2018 года Бабушкинский суд Москвы признал Марцинкевича виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. В октябре 2019 года Сыктывкарский городской суд смягчил приговор националисту.

Тело Марцинкевича было найдено 16 сентября в одиночной камере СИЗО № 3 на территории Челябинска. Сюда он был доставлен для дальнейшего этапирования в Москву.