Говорящих за рулём по телефону москвичей отследят специальные камеры

https://static.news.ru/photo/e877d37c-1cff-11eb-9520-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Восемь специальных камер, фиксирующих использование телефона водителями и правильное положение ремня безопасности, в ближайшее время заработают в Москве.

Как сообщает столичный департамент транспорта, сертифицированные комплексы видеофиксации будут распознавать нарушения с помощью нейросети и технологий Big Data. Камеры способны безошибочно определять на фотографии руль, ремень безопасности, положение рук и посторонние предметы. Видеокомплекс будет самостоятельно фиксировать нарушения, а вопрос о санкциях останется в ведении автоинспектора.

Результаты работы системы возьмут на контроль сотрудники дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения. Технология успешно прошла испытания, она работала в тестовом режиме с февраля 2020 года. Штрафы во время испытаний камер не выносились.

К постановлению о нарушении будет прилагаться фотография, на которой будет виден факт использования телефона за рулём или незастёгнутый ремень. Изображение лица при этом будет размыто для защиты персональных данных. Доступ к оригиналу фото получат сотрудники ГАИ на случай, если водитель решит обжаловать штраф.

Ранее NEWS.ru писал о введении в эксплуатацию на Московской кольцевой автодороге особых камер, которые будут выявлять водителей, объезжающих пробку с нарушением ПДД.