Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 14:10

Готовлю сырные палочки в хрустящей панировке — секрет, чтобы сыр не вытек при жарке и тянулся как в пиццерии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ищете беспроигрышную закуску? Эти сырные палочки исчезают со стола за секунды! Они получаются такими же, как в хорошем ресторане, — золотистыми, хрустящими и с той самой вожделенной тягучей сырной начинкой.

150 г твердого сыра нарезаю брусочками длиной 5–6 см и толщиной 1–1,5 см. Подготавливаю три емкости: с 30 г муки, с 100 г панировочных сухарей и со взбитыми 2 яйцами.

Каждый сырный брусочек обваливаю в муке, стряхиваю излишки, затем окунаю во взбитое яйцо. Снова обваливаю в муке, снова в яйце и, наконец, плотно панирую в сухарях. Все заготовленные палочки выкладываю на тарелку и убираю в морозилку на 1–2 часа.

В глубокой сковороде разогреваю 30 мл растительного масла. Обжариваю замороженные сырные палочки в кипящем масле по 3–4 минуты со всех сторон до золотистой корочки. Подаю сразу, пока сыр внутри горячий и тягучий.

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.

Проверено редакцией
Читайте также
Такого в XXI веке еще не было: синоптики изменили прогноз на конец января — эта зима снесет крышу
Общество
Такого в XXI веке еще не было: синоптики изменили прогноз на конец января — эта зима снесет крышу
Появились кадры загородного особняка, в котором будет жить Долина
Шоу-бизнес
Появились кадры загородного особняка, в котором будет жить Долина
Палочка-выручалочка для любой хозяйки: собрали топ-3 закуски на скорую руку. Подходят для любого стола
Общество
Палочка-выручалочка для любой хозяйки: собрали топ-3 закуски на скорую руку. Подходят для любого стола
Сочная запеканка: картошка, фарш и сырная корочка
Семья и жизнь
Сочная запеканка: картошка, фарш и сырная корочка
Буженина по этому рецепту прекрасна в горячем и холодном виде: отменное мясо для ужина
Общество
Буженина по этому рецепту прекрасна в горячем и холодном виде: отменное мясо для ужина
рецепты
закуски
сыры
еда
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бросившего ребенка на пол в Шереметьево иностранца признали невменяемым
Сын Бекхэмов высказал обиду на родителей
Телеведущая Борисова рассказала о взаимоотношениях с дочерью
Приморский водитель может нарваться на «уголовку» за непропуск скорой
Подмосковные врачи спасли малыша, проглотившего металлический болт
Эксперт рассказал, куда вложить деньги при падении ставок по вкладам
Фон дер Ляйен подтвердила готовность ЕС работать с США по Украине
Погода в Москве в среду, 21 января: ждать ли резкое потепление и ливни
Генерал из Эстонии оскорбительно высказался о Трампе
«Может, не хватает территории»: Лавров о решении Дании отобрать землю у РФ
HR-эксперт рассказала, как изменятся требования к сотрудникам
«Практически война»: в ГД предостерегли Европу от притязаний на Калининград
Уколы и таблетки для похудения: вся правда о медикаментозном лечении
Двое мужчин избили человека до смерти и попытались замести следы
В Госдуме поддержали новые меры против дропперов
Гибкая логистика как инструмент управления затратами
Меркачева указала на одну деталь в убийстве 18-летнего юноши в Подмосковье
«Все-таки проснулись»: Лавров раскрыл, кто пробудился в Европе
Родственников пропавшего российского пловца вызвали в Турцию
«Фиаско, тирания». Кто и зачем разваливает ЕС — почему России это невыгодно
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.