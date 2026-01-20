Готовлю сырные палочки в хрустящей панировке — секрет, чтобы сыр не вытек при жарке и тянулся как в пиццерии

Готовлю сырные палочки в хрустящей панировке — секрет, чтобы сыр не вытек при жарке и тянулся как в пиццерии

Ищете беспроигрышную закуску? Эти сырные палочки исчезают со стола за секунды! Они получаются такими же, как в хорошем ресторане, — золотистыми, хрустящими и с той самой вожделенной тягучей сырной начинкой.

150 г твердого сыра нарезаю брусочками длиной 5–6 см и толщиной 1–1,5 см. Подготавливаю три емкости: с 30 г муки, с 100 г панировочных сухарей и со взбитыми 2 яйцами.

Каждый сырный брусочек обваливаю в муке, стряхиваю излишки, затем окунаю во взбитое яйцо. Снова обваливаю в муке, снова в яйце и, наконец, плотно панирую в сухарях. Все заготовленные палочки выкладываю на тарелку и убираю в морозилку на 1–2 часа.

В глубокой сковороде разогреваю 30 мл растительного масла. Обжариваю замороженные сырные палочки в кипящем масле по 3–4 минуты со всех сторон до золотистой корочки. Подаю сразу, пока сыр внутри горячий и тягучий.

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.