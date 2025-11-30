Готовлю сибирский «Чафан» с говядиной — сытный и полезный салат, который не разочаровывает

Готовлю сибирский «Чафан» с говядиной — сытный и полезный салат, который не разочаровывает

«Чафан» покоряет своим сбалансированным вкусом: сладость свеклы и моркови, кислинка свежего огурца, сочность капусты и насыщенность говядины создают сложный, но очень гармоничный букет.

300 г говядины отвариваю до готовности и нарезаю тонкой соломкой. 2 картофелины отвариваю в мундире, очищаю и нарезаю соломкой. 300 г свеклы и 300 г моркови отвариваю или запекаю до мягкости, очищаю и нарезаю соломкой.

300 г белокочанной капусты шинкую, огурец и луковицу нарезаю тонкой соломкой. Все ингредиенты смешиваю в большой салатнице. Заправляю майонезом по вкусу, солю при необходимости и даю салату настояться в холодильнике 1-2 часа перед подачей.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.