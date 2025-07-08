Готовлю сардельки-курогрудки: ни капли жира, а вкус — просто объедение

Нежные сардельки из куриного филе и творога — идеальный вариант для тех, кто следит за питанием. Без лишнего жира, но с сочной текстурой и насыщенным вкусом. Такие сардельки можно варить, запекать или жарить на гриле.

Ингредиенты:

куриная грудка — 800 г;

мягкий обезжиренный творог — 200 г;

белки яичные — 2 шт.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

чеснок — по вкусу;

приправы — по желанию.

Приготовление:

Куриную грудку измельчить в блендере или мясорубке. Добавить творог, яичные белки, соль, перец и специи. Тщательно перемешать до однородности. Разделить фарш на порции по 3–4 столовые ложки. Каждую порцию завернуть в пищевую пленку, формируя сардельки. Варить в кипящей воде 30 минут. По желанию обжарить на сковороде или гриле до румяной корочки.

Сочные и диетические сардельки — отличная альтернатива магазинным колбаскам!

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