Готовлю сардельки-курогрудки: ни капли жира, а вкус — просто объедение

Нежные сардельки из куриного филе и творога — идеальный вариант для тех, кто следит за питанием. Без лишнего жира, но с сочной текстурой и насыщенным вкусом. Такие сардельки можно варить, запекать или жарить на гриле.
Ингредиенты:
- куриная грудка — 800 г;
- мягкий обезжиренный творог — 200 г;
- белки яичные — 2 шт.;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- чеснок — по вкусу;
- приправы — по желанию.
Приготовление:
- Куриную грудку измельчить в блендере или мясорубке.
- Добавить творог, яичные белки, соль, перец и специи.
- Тщательно перемешать до однородности.
- Разделить фарш на порции по 3–4 столовые ложки.
- Каждую порцию завернуть в пищевую пленку, формируя сардельки.
- Варить в кипящей воде 30 минут.
- По желанию обжарить на сковороде или гриле до румяной корочки.
Сочные и диетические сардельки — отличная альтернатива магазинным колбаскам!
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