Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 20:15

Готовлю сардельки-курогрудки: ни капли жира, а вкус — просто объедение

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежные сардельки из куриного филе и творога — идеальный вариант для тех, кто следит за питанием. Без лишнего жира, но с сочной текстурой и насыщенным вкусом. Такие сардельки можно варить, запекать или жарить на гриле.

Ингредиенты:

  • куриная грудка — 800 г;
  • мягкий обезжиренный творог — 200 г;
  • белки яичные — 2 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • чеснок — по вкусу;
  • приправы — по желанию.

Приготовление:

  1. Куриную грудку измельчить в блендере или мясорубке.
  2. Добавить творог, яичные белки, соль, перец и специи.
  3. Тщательно перемешать до однородности.
  4. Разделить фарш на порции по 3–4 столовые ложки.
  5. Каждую порцию завернуть в пищевую пленку, формируя сардельки.
  6. Варить в кипящей воде 30 минут.
  7. По желанию обжарить на сковороде или гриле до румяной корочки.

Сочные и диетические сардельки — отличная альтернатива магазинным колбаскам!

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.

еда
рецепты
сосиски
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Увеличилось число пострадавших при ударе ВСУ по пляжу в Курске
Маск усомнился в доверии к Трампу
Названо число пострадавших после удара дрона ВСУ по дому в Курской области
Давид Земляничник 9 июля: приметы на урожай и строгие запреты дня
Захарова рассказала, на что идет поставляемое Киеву западное оружие
Венгрия придумала план, как получить российскую нефть из Одессы
На Украине предположили, сколько еще будет продолжаться конфликт
Названо число погибших при атаке ВСУ на пляж в Курске
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 июля 2025 года
Золотой батон, женитьба на официантке, гибель сына: как живет Янукович
ВСУ атаковали городской пляж в Курске
На Украине планируется смена послов в разных странах
SHOT сообщил о взрывах в Тульской области
На территории всей Украины объявили воздушную тревогу
Аэропорт Калуги временно перестал работать
Чем подкормить огурцы в июле: секреты щедрого урожая
«Русский народ — подранок»: Проханов о Путине, Трампе, мигрантах и СВО
Российские бойцы помогли эвакуироваться мирным жителям ДНР
Куценко проявил сочувствие к судьбе Ефремова
Трамп отреагировал на созданную Маском политическую партию
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.