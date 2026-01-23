Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Готовлю рыбный салат в лимонных корзиночках — оригинальность на максимуме! Легкая закуска, которая удивит всех гостей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот салат — идеальное решение для тех, кто хочет вкусно и необычно подать рыбу без лишних калорий. Лимонные корзиночки не только красивы, но и придают свежесть. Кислинка идеально оттеняет вкус консервированной рыбы, а сметана делает начинку нежной.

Банку консервированных сардин разминаю вилкой. Пучок зеленого лука мелко режу. 2 яйца отвариваю, очищаю, отделяю белки от желтков. Белки натираю на терке и добавляю к рыбе вместе с луком. 80 г твердого сыра натираю на мелкой терке и тоже отправляю в салат. Заправляю сметаной по вкусу, хорошо перемешиваю и убираю в холодильник на 1 час для пропитки. 2 лимона разрезаю пополам, аккуратно вычищаю мякоть и слегка срезаю низ, чтобы получились устойчивые чашечки. Наполняю остывшие лимонные корзиночки рыбным салатом и посыпаю сверху тертыми желтками.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

