Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 13:04

Готовлю паштет, как в ресторане: запекаю печень с яблоком, взбиваю со сливками. А сверху — медовая «изюминка»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Обычный печеночный паштет здесь возведен в ранг гастрономического произведения. Запекание со сливками делает его невероятно бархатистым, а неожиданные, но идеальные пары — печень и яблоко, лук и мед, слива и сахар — добавляют глубину и изысканность.

Куриную печень (700 г) промываю, удаляю жилки. Крупно нарезаю 1 яблоко (без сердцевины), 1 морковь и 1 луковицу. Выкладываю печень и овощи в форму для запекания. Приправляю солью и черным перцем. Вливаю 100 мл жирных сливок (33%).

Запекаю в разогретой до 190°C духовке 40-45 минут, пока печень не будет готова, а овощи не станут мягкими. Даю немного остыть.

Пока печень запекается, готовлю дополнения. Сливы: 3 сливы нарезаю тонкими дольками. Обжариваю на сковороде с кусочком сливочного масла и 1 ч. л. тростникового сахара до мягкости и карамелизации. Медовый лук: 1 луковицу шалота (или обычный лук) нарезаю тонкой соломкой. Обжариваю на сливочном масле до прозрачности, добавляю 2 ч. л. меда и щепотку соли. Томлю на медленном огне 5-7 минут, пока лук не карамелизуется.

Запеченную печень с овощами и всеми соками из формы перекладываю в чашу блендера. Добавляю оставшиеся 100 мл холодных сливок и 70 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками. Взбиваю до получения абсолютно гладкой, однородной и воздушной пасты. Пробую, при необходимости добавляю соль и перец.

Подача: Багет нарезаю ломтиками, сбрызгиваю оливковым маслом и подрумяниваю в духовке при 200°C 5 минут. На каждый тост намазываю паштет, сверху выкладываю по ложечке медового лука и пару долек карамельной сливы.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Проверено редакцией
Читайте также
Забудьте о магазинных рулетах! Готовлю шоколадный с соленой карамелью и орехами. Тает во рту. Рецепт
Общество
Забудьте о магазинных рулетах! Готовлю шоколадный с соленой карамелью и орехами. Тает во рту. Рецепт
Соединяю рис, рубленые яйца и лучок — заворачиваю в тесто. Пирог «Деревенский гостинец»: безумно вкусный в горячем и холодном виде
Общество
Соединяю рис, рубленые яйца и лучок — заворачиваю в тесто. Пирог «Деревенский гостинец»: безумно вкусный в горячем и холодном виде
Почему я раньше не использовала этот продукт: хрустящие треугольнички из лаваша — начинка выше всяких похвал
Общество
Почему я раньше не использовала этот продукт: хрустящие треугольнички из лаваша — начинка выше всяких похвал
Пациентов кузбасского интерната кормили курицей с плесенью
Регионы
Пациентов кузбасского интерната кормили курицей с плесенью
Врач ответила, какие продукты категорически нельзя есть при гастрите и язве
Общество
Врач ответила, какие продукты категорически нельзя есть при гастрите и язве
еда
рецепты
паштеты
печень
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Начальник ГРУ Костюков готов к переговорам в Абу-Даби 1 февраля
В Петербурге задержали начальника представительства Минобороны России
Евросоюз принял новые санкции против Ирана
«Прямой намек»: политолог о фото Трампа и Путина в Белом доме
Раскрыта причина изъятия у россиян автономеров ЕКХ
Экс-главу ОКР обвинили в краже средств, выделенных для ОИ в Сочи
Стал известен неожиданный участник переговоров Путина с президентом ОАЭ
В Курчатове началось возведение третьего энергоблока АЭС-2
В ГД оценили шансы России на медаль Олимпиады в конькобежном спорте
Московские врачи спасли пятилетнюю девочку, проглотившую игрушку
«У общества вопросы»: в СПЧ высказались о трагедии в интернате Кузбасса
Родителям мальчика с замком в носу пришлось вызывать пожарных
«Азов» транслирует в прямом эфире пытки российских военных
Сухогруз находится на грани затопления у Махачкалы
Высокопоставленный иностранный гость прибыл в Москву
«Извольте покинуть»: политолог о словах Скороход про границы Донбасса
Психолог объяснила, какие отношения должны быть между ребенком и родителем
Изъятие имущества экс-инспектора полпреда в ЮФО признали законным
Губернатор Кузбасса впервые прокомментировал трагедию в интернате
Патриарх Кирилл предложил запретить аборты в браке без согласия мужа
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.