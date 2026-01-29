Готовлю паштет, как в ресторане: запекаю печень с яблоком, взбиваю со сливками. А сверху — медовая «изюминка»

Готовлю паштет, как в ресторане: запекаю печень с яблоком, взбиваю со сливками. А сверху — медовая «изюминка»

Обычный печеночный паштет здесь возведен в ранг гастрономического произведения. Запекание со сливками делает его невероятно бархатистым, а неожиданные, но идеальные пары — печень и яблоко, лук и мед, слива и сахар — добавляют глубину и изысканность.

Куриную печень (700 г) промываю, удаляю жилки. Крупно нарезаю 1 яблоко (без сердцевины), 1 морковь и 1 луковицу. Выкладываю печень и овощи в форму для запекания. Приправляю солью и черным перцем. Вливаю 100 мл жирных сливок (33%).

Запекаю в разогретой до 190°C духовке 40-45 минут, пока печень не будет готова, а овощи не станут мягкими. Даю немного остыть.

Пока печень запекается, готовлю дополнения. Сливы: 3 сливы нарезаю тонкими дольками. Обжариваю на сковороде с кусочком сливочного масла и 1 ч. л. тростникового сахара до мягкости и карамелизации. Медовый лук: 1 луковицу шалота (или обычный лук) нарезаю тонкой соломкой. Обжариваю на сливочном масле до прозрачности, добавляю 2 ч. л. меда и щепотку соли. Томлю на медленном огне 5-7 минут, пока лук не карамелизуется.

Запеченную печень с овощами и всеми соками из формы перекладываю в чашу блендера. Добавляю оставшиеся 100 мл холодных сливок и 70 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками. Взбиваю до получения абсолютно гладкой, однородной и воздушной пасты. Пробую, при необходимости добавляю соль и перец.

Подача: Багет нарезаю ломтиками, сбрызгиваю оливковым маслом и подрумяниваю в духовке при 200°C 5 минут. На каждый тост намазываю паштет, сверху выкладываю по ложечке медового лука и пару долек карамельной сливы.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.