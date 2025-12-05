Готовлю нут в духовке: хрустящий, как чипсы, но полезный и с натуральными специями

Такой нут — не только отличный самостоятельный перекус, но и пикантная добавка к салатам, супам и даже йогурту. Меняйте специи и получайте новый вкус каждый раз!

Банку консервированного нута (400 г) промываю и тщательно обсушиваю бумажными полотенцами. В миске смешиваю нут с 1 ч. л. оливкового масла, 1 ч. л. копченой паприки, 1/2 ч. л. сушеного чеснока, солью и кайенским перцем по вкусу. Раскладываю нут в один слой на противне, застеленном пергаментом. Запекаю в разогретой до 200 °C духовке 25–30 минут, встряхивая противень каждые 10 минут для равномерного запекания. Полностью остужаю перед подачей — это сделает нут максимально хрустящим.

