05 декабря 2025 в 04:03

Готовлю нут в духовке: хрустящий, как чипсы, но полезный и с натуральными специями

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Такой нут — не только отличный самостоятельный перекус, но и пикантная добавка к салатам, супам и даже йогурту. Меняйте специи и получайте новый вкус каждый раз!

Банку консервированного нута (400 г) промываю и тщательно обсушиваю бумажными полотенцами. В миске смешиваю нут с 1 ч. л. оливкового масла, 1 ч. л. копченой паприки, 1/2 ч. л. сушеного чеснока, солью и кайенским перцем по вкусу. Раскладываю нут в один слой на противне, застеленном пергаментом. Запекаю в разогретой до 200 °C духовке 25–30 минут, встряхивая противень каждые 10 минут для равномерного запекания. Полностью остужаю перед подачей — это сделает нут максимально хрустящим.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Проверено редакцией
еда
закуски
нут
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
