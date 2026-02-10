Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 09:50

Готовлю грибное лукошко для уютного зимнего ужина — аромат такой, что вся семья спешит к столу: больше никаких скучных запеканок

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда за окном снег и хочется чего-то по-настоящему уютного, я готовлю этот грибной пирог. С нежной курицей и ароматными грибами, он стал нашим семейным фаворитом — его одинаково любят взрослые и дети.

Для приготовления этого ароматного пирога мне потребуется для теста: цельнозерновая мука (150 г), кукурузная мука (50 г), разрыхлитель (1 ч. л.), свежие яйца (3 шт.), натуральный йогурт (2 ст. л.), оливковое масло (30 мл). Для сочной начинки: свежие белые грибы (300 г), отварное куриное филе (200 г), репчатый лук (200 г), морковь (200 г), зеленый лук (20 г), а также соль и молотый черный перец по вкусу.

Начинаю с подготовки начинки: лук и морковь мелко нарезаю и тушу на сковороде до мягкости. Добавляю разобранное на волокна куриное филе. Отдельно обжариваю нарезанные белые грибы до золотистого цвета и соединения с овощной смесью. Полученную начинку полностью остужаю — это важный шаг для идеальной текстуры пирога. Для теста взбиваю яйца с йогуртом и оливковым маслом, постепенно добавляю просеянную муку с разрыхлителем. Остывшую грибно-овощную смесь соединяю с тестом, добавляю измельченный зеленый лук, аккуратно перемешиваю. Выкладываю массу в форму для выпечки и отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 40–50 минут до золотистой корочки. Подаю пирог теплым или холодным со сметаной или свежим салатом.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта филадельфия готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Все еще лепите пирожки? Мы всей семьей уплетаем сочные конвертики — готовлю на раз-два без замеса теста
Общество
Все еще лепите пирожки? Мы всей семьей уплетаем сочные конвертики — готовлю на раз-два без замеса теста
Дети забывают о капризах за столом: как превратить обычную манную кашу в румяные биточки, которые просят снова
Общество
Дети забывают о капризах за столом: как превратить обычную манную кашу в румяные биточки, которые просят снова
Чтобы от котлет и от вас не разило луком за километр: 6 правил для вкуснейших котлеток
Общество
Чтобы от котлет и от вас не разило луком за километр: 6 правил для вкуснейших котлеток
Дети забывают о капризах за столом: как превратить обычную манную кашу в румяные биточки, которые просят снова
Общество
Дети забывают о капризах за столом: как превратить обычную манную кашу в румяные биточки, которые просят снова
Не выбрасывайте чесночную шелуху: простой кухонный секрет, который сделает бульон золотистым и ароматным
Общество
Не выбрасывайте чесночную шелуху: простой кухонный секрет, который сделает бульон золотистым и ароматным
еда
рецепты
грибы
пироги
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не поверил»: Диброва раскрыла первую реакцию экс-мужа на новые отношения
Макрон рассказал, чем Европа заменила поставки энергоресурсов из России
Раскрыта причина резкого роста числа случаев СДВГ
В России разработали портативную систему для экспресс-анализа ДНК
Фон дер Ляйен уступила Каллас в вопросе контроля над разведкой Евросоюза
Россияне стали получать фейковые предложения о полетах на воздушном шаре
«Время упущено»: в России высказались о попытках Долиной вернуть славу
Юрист оценил законность требования прохождения «нулевого» техобслуживания
Названы основные мошеннические схемы в преддверии 14 февраля
Воробьев рассказал, сколько дорог отремонтируют в Подмосковье в 2026 году
Россияне начали целенаправленно портить технику для компенсаций
Пособницу покушения на генерал-лейтенанта Алексеева объявили в розыск
Лавров раскрыл ужасающую правду о нацизме в Европе
Премьера спектакля «Лир во время чумы» состоится в театре Пушкина
«Нам придется»: Макрон выступил с неожиданным заявлением о России
Тимошенко переписала свои «богатства» на родню
В России ввели ГОСТ на популярную восточную сладость
Небензя указал на неспособность ЕС участвовать в урегулировании на Украине
Российский турист погиб под колесами автобуса на Пхукете
Суд на Камчатке вынес приговор педофилу
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.