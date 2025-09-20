«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 10:54

Готовим как в Финляндии: эти пирожки сметают прямо с противня

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Финские калитки — это традиционные ржаные пирожки с картофельной начинкой, которые отличаются нежным тестом и сочной начинкой. Это блюдо финской кухни славится своей простотой и сытностью, идеально подходя для осеннего и зимнего меню. Калитки станут прекрасным вариантом для завтрака, перекуса или легкого ужина.

Для приготовления теста потребуется 200 г ржаной муки, 100 г пшеничной муки, 150 мл кефира, 50 г сливочного масла, щепотка соли и 1 ч. л. сахара. Тесто замешивают, раскатывают и вырезают кружки. Для начинки отваривают 300 г картофеля, разминают в пюре, добавляют обжаренный лук, соль и перец. На каждый кружок теста выкладывают начинку, края защипывают, оставляя середину открытой. Выпекают при 200 градусах 15–20 минут до золотистого цвета. Готовые калитки смазывают сливочным маслом. Ключевой секрет — использование именно ржаной муки, которая придает тесту особый вкус и пластичность. Подают калитки горячими со сметаной или сливочным маслом. Они получаются ароматными, с хрустящими краями и нежной картофельной начинкой.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
рецепты
Финляндия
пирожки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Детей в московской школе в момент ЧП не было
ЕС рискует остаться без альтернативы российскому газу
В Госдуме напомнили, какие налоги следует уплатить в октябре
Боец ВС РФ прикинулся украинским солдатом для ликвидации группы ВСУ
Аферисты раскрутили пожилую москвичку на покупку часов за 27,7 млн рублей
В Белграде начался масштабный военный парад «Сила единства»
В Саратове открыли горячую линию и развернули штаб после атаки ВСУ
«Самоуважение будет ущемлено»: Моди о главном враге Индии
Россиянин запинал подростка-самокатчицу и попал на видео
Иммунолог дала неожиданный совет по укреплению здоровья осенью
Меркурис рассказал, что делает Зеленский в Красноармейске
Венгрия призвала Европу объявить одно движение террористическим
В доме под Ростовом удерживали 17 рабов
В Ярославле разразился скандал из-за «прихваченной» бывшим мэром земли
SHAMAN назвал своего главного конкурента на «Интервидении»
Осужденный по делу Баталовых нотариус-мошенник не смог выйти по УДО
Зеленский отверг «корейский сценарий» для Украины
Малайзия: достопримечательности для идеального путешествия
Четыре пролета обрушились в московской школе и убили несколько человек
Китай: лучшие достопримечательности для каждого туриста
Дальше
Самое популярное
Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина
Власть

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.