Готовим как в Финляндии: эти пирожки сметают прямо с противня

Финские калитки — это традиционные ржаные пирожки с картофельной начинкой, которые отличаются нежным тестом и сочной начинкой. Это блюдо финской кухни славится своей простотой и сытностью, идеально подходя для осеннего и зимнего меню. Калитки станут прекрасным вариантом для завтрака, перекуса или легкого ужина.

Для приготовления теста потребуется 200 г ржаной муки, 100 г пшеничной муки, 150 мл кефира, 50 г сливочного масла, щепотка соли и 1 ч. л. сахара. Тесто замешивают, раскатывают и вырезают кружки. Для начинки отваривают 300 г картофеля, разминают в пюре, добавляют обжаренный лук, соль и перец. На каждый кружок теста выкладывают начинку, края защипывают, оставляя середину открытой. Выпекают при 200 градусах 15–20 минут до золотистого цвета. Готовые калитки смазывают сливочным маслом. Ключевой секрет — использование именно ржаной муки, которая придает тесту особый вкус и пластичность. Подают калитки горячими со сметаной или сливочным маслом. Они получаются ароматными, с хрустящими краями и нежной картофельной начинкой.

