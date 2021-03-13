«Готовились заранее»: организатор раскрыла детали срыва форума депутатов

https://static.news.ru/photo/eaa06f00-84d4-11eb-b94d-96000091f725_660.jpg Анастасия Буракова Фото: vk.com/n_burakova

Анастасия Буракова, координатор проекта «Объединённые демократы», организовавшего форум муниципальных депутатов в Москве, рассказала, как силовики срывали мероприятие.

По её словам, полицейские заранее подготовили протоколы на всех участников по статье об осуществлении деятельности организации, которую российские власти признали нежелательной.

Все рапорты готовы, все постановления о возбуждении дела об административном правонарушении готовы. Весь материал собран стопочкой. Ясно было, что готовились заранее, — сказала она в эфире телеканала «Дождь».

Буракова назвала произошедшее «спланированной спецоперацией». Она пояснила, что все районные прокуроры находились на работе, а многие полицейские вышли на работу в выходной. По её словам, российские власти сделали независимым политикам «последнее китайское предупреждение».

Понятно, если решение принималось на самом высоком уровне, на федеральном, то и у судов будет соответствующая установка, — подчеркнула она.

Координатор отметила, что статья о «нежелательных организациях» предполагает штраф от пяти до 15 тысяч рублей, однако если это уже не первое такое дело, то его фигуранту грозит уголовная ответственность. Кроме того, среди задержанных есть жители других регионов: их адвокаты собираются подавать ходатайства о переносе рассмотрения дела по месту жительства.

Форум «Муниципальная Россия», который проводил накануне проект «Объединённые демократы», проходил в отеле «Измайлово». Прибывшие правоохранители заявили, что мероприятие проводится нежелательной организацией, поэтому участники будут задержаны.

Среди задержанных оказались депутат Илья Яшин, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, муниципальный депутат Юлия Галямина и другие, в том числе журналисты.

Как писал NEWS.ru, уже вечером в субботу всех задержанных во время мероприятия отпустили из ОВД «Новокосино». Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.