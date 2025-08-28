День знаний — 2025
Готов ли ваш ребенок к первому походу в школу? Вот как можно ему помочь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подготовка первоклассника к школе требует внимания к режиму, навыкам общения и базовым знаниям. Несложные шаги помогают ребенку чувствовать себя уверенно и спокойно в новой обстановке. Это облегчает адаптацию и формирует положительное отношение к учебе.

Начинать стоит с установления привычного режима сна и питания. Игровые задания развивают внимание, память и логическое мышление, а совместное чтение и рассказы способствуют развитию речи. Важно знакомить ребенка со школьными предметами через простые и интересные упражнения, обсуждать правила поведения в классе и учить самостоятельно выполнять маленькие задания. Постепенное введение учебной рутины помогает ребенку привыкнуть к дисциплине без стресса.

Ранее сообщалось, что депрессия у ребенка школьного возраста — не просто капризы или плохое настроение. Это серьезное состояние, которое требует внимания и поддержки со стороны родителей. Вот советы, как помочь ребенку, когда он замкнут и подавлен.

