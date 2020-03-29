https://static.news.ru/photo/6106e256-71ac-11ea-b078-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госуслуги начали рассылать россиянам, зарегистрированным на портале, СМС-напоминания о важности нахождения дома.

В сообщении отмечается, что с 28 марта по 5 апреля рекомендовано оставаться дома и исключить любые внешние контакты, не посещать многолюдные места без крайней необходимости.

Пока вы находитесь дома, можете воспользоваться бесплатными онлайн-сервисами от ведущих интернет-компаний, — говорится в СМС.

Накануне в России заработали порталы с информацией о цифровых сервисах и услугах для граждан, которые находятся на карантине из-за пандемии коронавируса. На порталах все.онлайн и vseonline.online сведения сгруппированы по различным типам потребностей и жизненным ситуациям, включая заказ продуктов питания, обучение и медицинские консультации.

Как сообщалось ранее, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь) запустило сервис для россиян, которым нужна помощь для возвращения из-за рубежа в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Сервис запущен на платформе Единого портала госуслуг. Пользователи смогут оставить запрос, изложив свои обстоятельства. Эту информацию и их контактные данные передадут в консульства РФ, писал NEWS.ru.