https://static.news.ru/photo/a9158da0-6cec-11ea-9497-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порталы с информацией о цифровых сервисах и услугах для граждан, которые находятся на карантине из-за пандемии коронавируса, заработали в РФ. Сайты были запущены Минкомсвязью и АНО «Цифровая экономика» при поддержке крупнейших российских интернет-компаний.

На порталах все.онлайн и vseonline.online сведения сгруппированы по различным типам потребностей и жизненным ситуациям, включая заказ продуктов питания, обучение и медицинские консультации.

В каталог вошли сервисы телемедицины Smartmed от МТС и Docdoc от Сбербанка, видеосервисы ivi и Okko, развлекательные онлайн-платформы крупнейших операторов связи: «Ростелекома», МТС, «Билайна», «МегаФона» и «ЭР-Телекома», услуги такси и каршеринга от «Яндекса» и Mail.ru Group, «Яндекс.Лавки» и Delivery Club, — сообщили в пресс-службе Минкомсвязи.

В ведомстве отметили, что учащиеся могут воспользоваться продуктами Учи.ру Inlearno и аудиокнигами из школьной программы по литературе от 1C, а клиенты «Почты России» — сервисом бесконтактной доставки посылок до двери.

На данный момент пользователям доступны более 60 цифровых сервисов, количество которых будет дополняться.

Как писал NEWS.ru, ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что почти все российские учреждения культуры подготовили онлайн-проекты для посетителей на время пандемии коронавируса. По её подсчётам, на портале Культура.рф можно 250 дней беспрерывно смотреть лекции, фильмы, спектакли и экскурсии.