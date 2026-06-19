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19 июня 2026 в 15:02

Гости ломают голову, как я делаю сырники, — покажу, как готовить идеальные без тонны масла

Фото: D-NEWS.ru
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Долго искал способ приготовить сырники без жарки. Нашел — они получаются нежнее, чем на сковороде.

Ингредиенты

Творог (5–9%) — 350 г, манная крупа — 1 ст. л., сахар (~70 г) — 1 ст. л., яйцо — 1 шт., ванильный сахар — 1 ч. л., мука — 2 ст. л., разрыхлитель — 1 ч. л., соль — 0,25 ч. л., изюм/курага (по желанию) — 350 г, масло для смазывания — 1 ч. л.

Как готовлю

Сначала я смешиваю творог с яйцом, сахаром и ванилью, чтобы масса стала однородной. Тем временем замачиваю изюм в горячей воде на 5–7 минут, пока он не набухнет. Затем добавляю к творогу манку, муку, разрыхлитель и соль — замешиваю мягкое тесто.

Вмешиваю обсушенный изюм, формирую руками небольшие шарики или овалы. Выкладываю их на противень, смазанный маслом, и отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 15–20 минут. Самое сложное — не открывать дверцу, чтобы сырники не осели. Готовые достаю, даю немного остыть — и можно есть.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Сырники вышли пышными, с легкой кислинкой творога и едва уловимой ванильной ноткой. Дети, которые обычно нос воротят от творога, уплетали за обе щеки. Мой лайфхак: добавьте чуть больше сахара, если любите послаще, и подавайте с медом — это бомба.

Проверено редакцией
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