Порталы государственных органов власти Крыма подверглись массированной кибератаке, которая могла ограничить доступ к ним, сообщил глава министерства внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов.
По его словам, последствия от действий хакеров удалось минимизировать благодаря слаженной работе команды профессионалов.
Пользователи непродолжительное время испытывали затруднения доступа к порталам государственных органов власти, связанные с увеличенным временем ожидания, — рассказал он.
Зырянов добавил, что в настоящее время все порталы работают в штатном режиме.
Злоумышленники намеривались нарушить работу интернет-приёмной главы республики, портала и электронной почты правительства региона, а также других сервисов.
По данным министерства, была использована одна из разновидностей DDoS-атак — SYN-флуд, которая осуществлялась с территории США, Японии, Украины, Англии, Франции, Германии, Китая, Нидерландов, Южной Кореи и других государств.
В ведомстве уточнили, что атака продолжалась в течение суток. За это время на вычислительные мощности центра обработки данных суммарно поступило 16,5 млрд аномальных запросов с 1,5 млн разных IP-адресов.
Как писал News.ru, ранее замсекретаря Совета Безопасности РФ Олег Храмов рассказал, что с начала 2019 года были предотвращены кибератаки на более чем семь тысяч объектов критической информационной инфраструктуры страны. По его словам, жертвами хакеров чаще всего становятся банки и органы власти.