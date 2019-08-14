https://static.news.ru/photo/66f6bb88-bea5-11e9-8e20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mairo Cinquetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Порталы государственных органов власти Крыма подверглись массированной кибератаке, которая могла ограничить доступ к ним, сообщил глава министерства внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов.

По его словам, последствия от действий хакеров удалось минимизировать благодаря слаженной работе команды профессионалов.

Пользователи непродолжительное время испытывали затруднения доступа к порталам государственных органов власти, связанные с увеличенным временем ожидания, — рассказал он.

Зырянов добавил, что в настоящее время все порталы работают в штатном режиме.

Злоумышленники намеривались нарушить работу интернет-приёмной главы республики, портала и электронной почты правительства региона, а также других сервисов.

По данным министерства, была использована одна из разновидностей DDoS-атак — SYN-флуд, которая осуществлялась с территории США, Японии, Украины, Англии, Франции, Германии, Китая, Нидерландов, Южной Кореи и других государств.

В ведомстве уточнили, что атака продолжалась в течение суток. За это время на вычислительные мощности центра обработки данных суммарно поступило 16,5 млрд аномальных запросов с 1,5 млн разных IP-адресов.

Как писал News.ru, ранее замсекретаря Совета Безопасности РФ Олег Храмов рассказал, что с начала 2019 года были предотвращены кибератаки на более чем семь тысяч объектов критической информационной инфраструктуры страны. По его словам, жертвами хакеров чаще всего становятся банки и органы власти.