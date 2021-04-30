«Господи, взрослые люди»: Скабеева «напала» на гостя за общение с гадалкой

https://static.news.ru/photo/f873a2ee-a9f2-11eb-a6de-96000091f725_660.jpg Фото: Россия 24 / youtube

Российская телеведущая Ольга Скабеева и её соведущий Евгений Попов в эфире общественно-политического шоу «60 минут» показали сюжет про гадалок и экстрасенсов, которые обманывают россиян за огромные деньги. Журналисты предложили обсудить эту тему своим гостям-экспертам.

Тема освещалась в негативном свете, однако двое экспертов призвали не делать поспешных выводов. Выяснилось, что один из них — президент фонда «Институт региональных проектов законодательства» Борис Надеждин — и сам обращался к такому человеку, но причину он не назвал, уточнив лишь, что это не было связано со здоровьем. По его словам, многие россияне действительно склонны верить экстрасенсам, но только потому, что оказавшись в сложной жизненной ситуации, они просто не знают, куда им идти.

После его слов оба телеведущих «набросились» на гостя. Они не дали ему договорить, а Ольга Скабеева с издёвкой заметила: «Господи, пригласили серьёзных, адекватных людей».

Взрослые мужчины стоят. Один в правительстве, другой советник спикера Госдумы, — вторил супруге Евгений Попов.

Политологу Михаилу Маркелову пришлось перекрикивать ведущих и просить их «не набрасываться, а дать сказать». В итоге Скабеева посмеялась над их словами и продолжила обсуждать горячую тему.

Ранее NEWS.ru писал, что Скабеева при обсуждении острого вопроса в эфире передачи «60 минут» не справилась с эмоциями и ругнулась матом. Она и один из гостей обсуждали главу Конституционного суда России. Телеведущая задала вопрос, за что его прогнали с работы. Когда спикер попытался ответить, что председатель суда «перебрал с полномочиями», Скабеева психанула и выругалась.