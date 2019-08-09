https://static.news.ru/photo/0935860e-bc21-11e9-95fe-fa163e074e61_660.jpg Гоша Куценко Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский актёр Гоша Куценко в Выборге растолкал и поднял с земли пьяного мужчину, не дав ему замёрзнуть ночью на улице.

Как сообщает издание Dni.ru, Куценко приехал в Выборг для участия в 27-м российском кинофестивале «Окно в Европу». Вечером он отправился в кинотеатр и по дороге увидел лежащего на земле мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Куценко растормошил его, поднял на ноги и тот потихоньку пошёл домой.

Как писал News.ru, американский актёр мексиканского происхождения Дэнни Трехо, известный по трилогии «От заката до рассвета», помог вытащить ребёнка-инвалида из автомобиля, который попал в ДТП. Актёр попытался вытащить мальчика через разбитое окно, но не смог этого сделать из-за заклинившего ремня безопасности. Тогда на помощь пришла другая свидетельница аварии, и вместе им удалось отстегнуть от автокресла и вытащить ребёнка.