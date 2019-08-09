Российский актёр Гоша Куценко в Выборге растолкал и поднял с земли пьяного мужчину, не дав ему замёрзнуть ночью на улице.
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Как писал News.ru, американский актёр мексиканского происхождения Дэнни Трехо, известный по трилогии «От заката до рассвета», помог вытащить ребёнка-инвалида из автомобиля, который попал в ДТП. Актёр попытался вытащить мальчика через разбитое окно, но не смог этого сделать из-за заклинившего ремня безопасности. Тогда на помощь пришла другая свидетельница аварии, и вместе им удалось отстегнуть от автокресла и вытащить ребёнка.