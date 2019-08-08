https://static.news.ru/photo/849577fc-b9cc-11e9-be80-fa163e074e61_660.jpg Дэнни Трехо Фото: ALowe/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр мексиканского происхождения Дэнни Трехо, известный по трилогии «От заката до рассвета», помог вытащить ребёнка-инвалида из автомобиля, который попал в ДТП.

Как сообщает телеканал Abc7, ДТП произошло в Лос-Анджелесе. В перевернувшейся машине зажало ребёнка и его бабушку. Актёр попытался вытащить мальчика через разбитое окно, но не смог этого сделать из-за заклинившего ремня безопасности. Тогда на помощь пришла другая свидетельница аварии, и вместе им удалось отстегнуть от автокресла и вытащить ребёнка. Пока спасатели с помощью оборудования вытаскивали из автомобиля бабушку, Трехо как мог развлекал ребёнка, отворачивая его от места происшествия.

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