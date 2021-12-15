Госдума запретила промышленный вылов китов и дельфинов

Госдума приняла закон, запрещающий промышленный и прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней. Кроме того, он устанавливает ограничения отлова морских млекопитающих в исключительной экономической зоне России, сообщается на сайте парламента.

Закон устанавливает запрет на осуществление промышленного и прибрежного рыболовства в отношении китообразных, — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что документ включает запрет и закрытие рыболовства отдельных видов. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Ранее вылов морских млекопитающих осущеcтвлялся в соответствии с квотой, которую выдавало Роcрыболовство. Против этого активно выступали зоозащитники, так как такие млeкопитающие, как косатки, дельфины, белухи и другие редкие, цeнные виды находились под угрозой вылова.

Депутаты Госдумы 28 октября внесли в нижнюю палату поправку в законодательство, запрещающую вылов белуг и косаток в культурно-развлекательных целях. Авторов инициативы единоросс Владимир Бурматов считает, что это позволит избавиться от «лазейки» в законах, которая позволяет вылавливать животных на продажу. Эту идею поддержал президент России Владимир Путин.