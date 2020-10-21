Госдума в первом чтении приняла продление «срока дожития»

https://static.news.ru/photo/4d927a6c-13a7-11eb-be72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, предполагающий увеличение сроков выплаты накопительных пенсий («срока дожития») на шесть месяцев.

Если проект будет принят, новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года, передаёт ТАСС.

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчёта её размера, на 2021 год устанавливается продолжительностью 264 месяца, — говорится в тексте документа.

В пояснительной записке отмечается, что, по данным Росстата, ожидаемая продолжительность жизни мужчин после 60 лет составляет 16,86 года, а женщин после 55 лет — 26,56 года. Таких людей 919 тысяч и 1,27 млн соответственно.

В целях недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в переходный период с 2016 года по 2022 год предлагается применять максимальное значение указанного периода исходя из его увеличения на шесть месяцев ежегодно, — добавили авторы текста.

Документ поддержали в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Для вступления в силу он должен пройти три чтения в ГД, получить одобрение Совета Федерации и подпись президента.

Ранее, как писал NEWS.ru, Государственной думой во втором чтении был принят законопроект о правительстве РФ, устанавливающий порядок его формирования, а также полномочия кабинета министров.