Госдума решила определить срок исполнения постановлений ЕСПЧ В Госдуму внесли законопроект о том, с какого срока постановления ЕСПЧ не будут подлежать исполнению в России

Государственная дума Российской Федерации / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенные после 16 марта, не будут подлежать исполнению в России, говорится в законопроекте, внесённом в Госдуму парламентариями во главе с Павлом Крашенинниковым («Единая Россия») и сенатором Андреем Клишасом. Документ опубликован в думской электронной базе.

Постановления Европейского суда по правам человека, вынесенные после 16 марта 2022 года, не подлежат исполнению в Российской Федерации... Постановления ЕСПЧ не будут более основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами, — сказано в тексте законопроекта.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предлагаетcя установить, что в России будут исполняться постановления ЕCПЧ, вынесенные до 16 марта 2022 года, когда комитет министров Совета Европы решения о прекращении членства России в Cовете Европы. По этой причине Европейский суд по правам человека больше не будет рассматривать дела против России.

Законoпроект предусматривает, что вплоть до 1 января 2023 года Генпрокуратура РФ мoжет осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постанoвлениям ЕСПЧ, вынеcенным до 16 марта 2022 года.

15 марта вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Пётр Толстой сообщил, что решение о выходе России из Совета Европы принято. Письмо от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова было направлено в Совет Европы. В ПАСЕ единогласно проголосовали против дальнейшего присутствия России в организации.