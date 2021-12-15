Госдума приняла закон об идентификации клиента через водительские права

Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий использовать водительское удостоверение в качестве второго документа при проведении упрощённой идентификации, говорится на сайте ГД. Сейчас для этого вместе с паспортом можно предъявлять страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) или идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Соответствующие поправки в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» предложило правительство РФ. Его цель — расширить источники сведений упрощённой идентификации при операциях с денежными средствами. Кроме того, документ повышает лимиты для обязательной идентификации операций при приёме от физлиц страховых премий по договору ОСАГО и договору добровольного страхования транспортных средств с 15 до 40 тысяч рублей.

Поправки вступят в силу через 180 дней после официальной публикации.

Ранее сообщалось, что Сбербанк предложил законодательно закрепить интеграцию коммерческих сервисов идентификации с Единой системой идентификации и аутентификации портала «Госуслуги» (ЕСИА). Законопроект банк направил в АНО «Цифровая экономика» и Минэкономики. Требования могут вступить в силу уже с 1 января 2022 года.