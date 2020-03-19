https://static.news.ru/photo/e178573e-69f1-11ea-b105-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России осуждённые могут быть переведены в колонии в тех регионах, где живут их родственники. Закон об этом приняла Госдума.

Законопроектом предусматривается направление в таком случае не в любой субъект РФ, а в наиболее близкий (к проживанию родственников. — NEWS.ru), — цитирует РИА Новости главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Отмечается, что в настоящее время осуждённые направляются отбывать наказание в исправительные учреждения в пределах того субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены.

Решение о переводе осуждённого в исправительные учреждения ближе к родственникам будет приниматься ФСИН России в каждом конкретном случае на основании письменного заявления самого осуждённого или его родных. При этом если нет возможности разместить осуждённого в том же регионе, то его направят в ближайшее к месту жительства родственников исправительное учреждение.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) приостановила свидания родственников с заключёнными в колониях и следственных изоляторах во избежание распространения коронавируса.