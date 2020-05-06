Гордума Нижнего Новгорода досрочно прекратила полномочия мэра

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Общее увеличение числа заразившихся коронавирусной инфекцией не сказалось на среднем количестве пациентов с тяжёлыми симптомами СOVID-19. Об этом сообщила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

Она уточнила, что суточный прирост по России составляет 7,9%. Из них заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями 51% лёгких случаев, 38% средней тяжести и 11% тяжёлых. Пропорция этих показателей остаётся...