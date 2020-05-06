Общество

Гордума Нижнего Новгорода досрочно прекратила полномочия мэра

11:25, 06 мая 2020
Владимир Панов Владимир Панов Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода приняли отставку мэра Владимира Панова. Ранее он обратился с заявлением об уходе с должности по причине перехода на работу в Росатом.

39 голосов за, против — один, один воздержавшийся. Уважаемые коллеги, решение принято, — приводит ТАСС слова председателя гордумы Дмитрия Барыкина.

О возможной отставке Панова стало известно 5 мая. Сообщалось, что он «перейдёт на работу федерального уровня». В частности, нижегородский мэр станет советником гендиректора госкорпорации «Росатом», писал NEWS.ru.

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