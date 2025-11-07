Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 11:08

Гордон показался на публике с пятой молодой женой

Гордон с молодой женой посетил премьеру фильма и попал на фото

Александр Гордон и его супруга Нозанин Абдулвасиева Александр Гордон и его супруга Нозанин Абдулвасиева Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Телеведущий Александр Гордон пришел на премьеру фильма «Ветер» вместе с молодой женой, 23-летней арфисткой Софией Каландадзе, пару запечатлели на фото. KP.RU отмечает, что для него брак стал пятым по счету.

Известно, что супруга знаменитого ведущего ведет непубличную жизнь и редко появляется с Гордоном в свете. Однако в этот раз пара охотно позировала перед фотографами на красной дорожке, а затем скромно заняла свои места в зале.

Ранее Гордон рассказал, что не отказывается от гражданства США из-за огромного «налога на выход», который требует американское законодательство. По его словам, при отказе от паспорта власти Соединенных Штатов оценивают все имущество человека — счета, недвижимость, автомобили — и требуют выплатить 30% от общей стоимости.

До этого телеведущий сообщал, что столкнулся с ложным сообщением о собственной смерти, которое распространилось в СМИ. Он рассказал, что узнал о своей «кончине» от знакомых, которые прислали ему соответствующие новости. Ведущему пришлось звонить отчиму, чтобы доказать обратное.

Александр Гордон
жены
премьеры
пары
