https://static.news.ru/photo/ac7a953c-e90a-11e9-8d4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press

Российско-американские отношения в настоящее время переживают тяжелую полосу, но люди могут быстро находить общий язык. Такое мнение высказал экс-президент СССР Михаил Горбачев на состоявшейся в Москве встрече с мэром округа Броуард (штат Флорида) Марком Богеном.

Гость из США сообщил о намерении способствовать развитию торговых связей между РФ и США, а также сотрудничество в сфере образования, культуры и спорта, пишет РИА Новости .

Мы хотим, чтобы русские и американцы были друзьями, — подчеркнул Боген.

По мнению Горбачёва, сейчас в отношениях между Москвой и Вашингтоном «тяжёлая полоса», однако «люди могут быстро находить общий язык».

Для этого надо создавать возможности, поэтому я приветствую вашу инициативу, — сказал экс-президент СССР.

Бывший советский лидер подарил американскому гостю недавно вышедшую в США книгу Mikhail Gorbachev: Essential Thoughts, сделав дарственную надпись в ней.

Как писал News.ru, в конце сентября Михаил Горбачёв обратился с призывом к лауреатам Нобелевской премии мира. Последний генеральный секретарь ЦК КПСС предложил им оказать лидерам держав помощь в диалоге о ядерном разоружении.