https://static.news.ru/photo/0a94834c-dbac-11e9-a5f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

Бывший лидер СССР Михаил Горбачёв обратился с призывом к лауреатам Нобелевской премии мира. Последний генеральный секретарь ЦК КПСС предложил им оказать лидерам держав помощь в диалоге о ядерном разоружении.

По словам Горбачёва, данная проблема в настоящее время является первостепенной. Он отмечает, что происходящее сейчас крайне опасно для всех.

Современные политики, подчёркивает бывший советский лидер, будто бы забыли, что ядерная война недопустима. Они рушат договоры и создают новые виды вооружений.

С этим нельзя мириться. Предлагаю лауреатам Нобелевской премии мира принять заявление с призывом ко всем лидерам ядерных держав безотлагательно подтвердить положение о том, что в ядерной войне не может быть победителя и она никогда не должна быть развязана, — передаёт РИА Новости слова Горбачёва, ссылаясь на опубликованное заявление на сайте Горбачёв-фонда.

Также политик напомнил о послании, с которым он и президент США Рональд Рейган совместно выступили в 1985 году. В нём, подчёркивает Горбачёв, как раз содержалось положение о крайней необходимости ядерного разоружения.

Тогда было уничтожено огромное количество единиц оружия указанного типа. Однако бывший советский лидер отмечает, что оставшегося хватит для уничтожения всей цивилизации.

Сам Горбачёв получил Нобелевскую премию мира в 1990 году.

Ранее News.ru писал о том, что российский политолог Станислав Белковский предложил наградить президента Украины Владимира Зеленского Нобелевской премией мира.

При этом, по его мнению, инициатором номинирования украинского лидера на премию должен стать последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв.

Белковский пояснил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что Зеленский достоин столь высокой награды за удачный обмен пленными с Россией.