Google оштрафовали на 3,5 миллиона рублей

https://static.news.ru/photo/109bdb9a-bef0-11eb-8535-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал на 3,5 млн рублей социальную компанию Google. Об этом сообщает ТАСС.

Компания Google признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей, — сказали в суде.

Роскомнадзор давал Google сутки на удаление информации, которая запрещена в РФ. В ведомстве пояснили, что ресурс не в полной мере выполнил требования по иcключению из выдачи на российской территории ссылок на сайты, содержащие такой контент. Речь идёт о террористических и экстремистских организациях, страницах с порнографическими изображениями несовершеннолетних и онлайн-магазинах по прoдаже наркотиков.

Ранее в Москве суд снова оштрафовал Google за отказ удалить запрещённый контент. В дополнение к 4 млн рублей, взысканным 25 мая, компания должна будет выплатить ещё 2 млн рублей.