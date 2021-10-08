Голунов рассказал, чем Муратов заслужил Нобелевскую премию

Журналист Иван Голунов считает присуждение Нобелевской премии мира главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову безусловно заслуженным из-за его многолетней работы. При этом сам Голунов такого результата не ожидал, рассказал он для Telegram-канала «Радиоточка НСН».

Для меня это неожиданность и большая радость. Я очень рад, что начинал свою карьеру в «Новой газете», которая меня многому научила. Бесспорно, Дмитрий Муратов и весь коллектив «Новой газеты» заслужили эту премию своей многолетней работой и следованием своим принципам. Я испытываю гордость за всю российскую журналистику, которая, несмотря ни на что, продолжает существовать и информировать людей о происходящем. Несмотря на все сложности, несмотря на преследования журналистов, убийства журналистов, — сообщил Голунов.

Он уточнил, что за время работы «Новой газеты» были убиты шесть её журналистов. Также Голунов рассказал о том, что Муратов поддержал его, когда самого Голунова ложно обвинили в сбыте наркотиков.

Голунов предположил, что после награждения Муратова Нобелевской премией отношение власти к журналистике не изменится, но он надеется, что в профессию придут новые люди.

Мне бы хотелось, чтобы вручение Нобелевской премии Дмитрию Муратову привело к тому, чтобы люди хотели заниматься журналистикой и рассказывать правду. Надеюсь, что в обществе тоже что-то поменяется, — сказал журналист.

Ранее специальный корреспондент «Новой газеты» и коллега Дмитрия Муратова Елена Милашина назвала присуждение ему Нобелевской премии мира «справедливой и адекватной оценкой» личности. Она отметила, что на счету Муратова «огромное количество спасённых жизней». Собеседница также назвала журналиста «человеком-эпохой».