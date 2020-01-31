https://static.news.ru/photo/c6b6db9e-43a1-11ea-9fa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Журналист Иван Голунов предложил помочь семьям пятерых бывших полицейских, которых задержали по делу о наркотиках.

По словам журналиста, некоторые задержанные являются единственными кормильцами в семье, а их детям нужна медицинская помощь.

Я готов материально помочь семьям, если у них возникнет критическая ситуация, — написал Голунов в своём Telegram-канале.

Ранее 30 января Басманный суд отправил в СИЗО Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Игоря Ляховца, Дениса Коновалова и Максима Уметбаева. Бывшие стражи порядка подозреваются в фальсификации уголовного дела против Голунова. Следствие считает, что задержанные полицейские входили в преступную группу, которой руководил начальник антинаркотического отделения УМВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец.

Ранее NEWS.ru писал, что Голунов высказал надежду, что будут установлены заказчики его преследования.