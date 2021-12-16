Голикова заявила, что законопроект о QR-кодах не ущемляет права граждан

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что в законопроекте о QR-кодах отсутствуют нормы, ограничивающие и ущемляющие права российских граждан. По её словам, он связан лишь с оказанием услуг в период эпидемиологического подъёма. Новый закон призван добиться снижения заболеваемости, заявила она, выступая в Госдуме, передаёт РИА Новости.

Часто говорят, что речь идёт об ограничении каких-либо прав граждан. Так вот, я хочу сказать, ни о каких ограничениях прав граждан в данном законопроекте речь не идёт. Речь идёт о порядке оказания услуг, когда идёт сильный эпидемиологический подъём и при этом надо сохранить жизнь в регионе, функционирование всех систем и помимо всего прочего добиться снижения заболеваемости, — сказала Голикова.

Она добавила, что ограничительные меры уже вводились в субъектах России, когда был рост заболеваемости коронавирусом. Это позволило не останавливать жизнь в регионе, сохраняя и защищая здоровье граждан, обеспечивая стабильность работы медицинской системы.

Принятие закона о QR-кодах, по её словам, необходимо для введения единого порядка применения ограничительных норм в регионах, при этом сохраняя их право реагировать на эпидемиологическую ситуацию, отметила вице-премьер.

Ранее комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Глава комитета Василий Пискарёв рекомендовал принять его в первом чтении. До этого введение требования сертификатов о прививке от коронавируса в общественных местах поддержал комитет ГД по здравоохранению.