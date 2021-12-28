Голикова: уровень коллективного иммунитета к ковиду в России превысил 61%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 61,1%, однако этого показателя недостаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Четырьмя днями ранее уровень коллективного иммунитета россиян составлял 60,4%.

Благодаря вакцинации на сегодняшний день в Российской Федерации уровень коллективного иммунитета составляет 61,1%. Этого недостаточно, чтобы безопасно себя чувствовать. И в этом смысле мы должны продолжить совместную работу по убеждению наших граждан в приверженности к вакцинации, — сказала Голикова.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, к 24 декабря этот показатель достигал 60,4%.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо достичь уровня коллективного иммунитета в 90%. По его словам, к такому уровню иммунизации стремятся в том числе и за рубежом.

По мнению спикера Совфеда Валентины Матвиенко, для достижения коллективного иммунитета нужно вакцинировать 100% россиян. Она подчеркнула, что на сегодняшний день именно вакцинация является наиболее надёжным способом профилактики заражения COVID-19. В свою очередь вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что добиться стопроцентной вакцинации от коронавируса невозможно, однако стоит привить как можно больше граждан.