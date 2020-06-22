Голикова сообщила о договорённостях по возобновлению полётов за границу

https://static.news.ru/photo/06b8ac00-b48f-11ea-a7e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Симметричные договорённости о возобновлении полётов из России за границу существуют, но каждое государство само определяет благополучные и неблагополучные страны, исходя из эпидемиологической ситуации, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

У нас существуют симметричные договорённости о полётах, но каждая страна сейчас меряет себя исходя из эпидситуации. И она для себя определяет те страны, которые благополучные или неблагополучные в эпидемиологическом плане, — заявила в эфире Первого канала Голикова.

Она также сообщила, что у российских властей в настоящее время «есть свои какие-то прикидки», но они зависят от решений других стран, так как должны быть симметричными.

Как писал NEWS.ru, крупные российские туроператоры, работающие с Турцией, открыли бронирование чартеров в страну с 1 августа. Россияне активно бронируют туры на осень, рассчитывая на окончательное снятие ограничений, введенных из-за COVID-19.

В Ассоциации туроператоров России предполагают, что границы для туристов откроются не раньше конца августа — начала сентября. Пока выезжать за рубеж разрешили россиянам на работу или учёбу, а также на лечение или для ухода за родственниками. По возвращении в Россию им предстоит двухнедельная обсервация.

В то же время российские авиакомпании надеются возобновить полёты за рубеж с 15 июля. Предполагается, что в первую очередь авиасообщение будет восстановлено со странами ЕврАзЭС и СНГ.