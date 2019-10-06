https://static.news.ru/photo/6c7d0e64-e843-11e9-8663-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Больницам и поликлиникам в ряде регионов России необходимо кардинальное обновление. Поэтому ремонтировать их бессмысленно, заявила замглавы правительства Татьяна Голикова.

По её словам, сейчас нужно «обязать всю отрасль работать по общим отраслевым требованиям».

Нет смысла вкладывать средства в текущий, а иногда даже в капитальный ремонт, а просто это должна быть глобальная модернизация, — сказала Голикова в эфире программы « Москва. Кремль. Путин » на канале « Россия 1 ».

Она также отметила, что приоритетная задача сейчас — «разобраться системно с тем, что происходит в отрасли с заработными платами».

Ранее, как писал News.ru, президент Владимир Путин предложил создать госкорпорацию в сфере здравоохранения. За основу предложено взять пример Росатома.