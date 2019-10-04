https://static.news.ru/photo/cf4003b6-e6c8-11e9-9521-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин (в центре) Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил создать госкорпорацию в сфере здравоохранения по примеру «Росатома». Об этом он заявил в ходе заседания набсовета АНО «Россия — страна возможностей».

Глава государства напомнил, что когда-то Сергей Кириенко создал «Росатом», который «функционирует весьма эффективно». Президент поинтересовался у замглавного врача одной из клиник Владимира Остроменского, возможно ли это для медицины. Тот ответил положительно. Но добавил, что для этого необходимо переформатировать систему подготовки специалистов, руководителей.

Затем Путин привёл мнение вице-премьера Татьяны Голиковой, курирующей социальный блок в правительстве. По её словам, «тогда надо уходить из системы обязательного страхования».

Совсем необязательно, система страхования может работать и обеспечивать бесплатность здравоохранения. А сама система может работать, да, — подвёл итог глава государства, передаёт РИА Новости.

Помимо «Росатома», в России в качестве госкорпораций работают ВЭБ, Ростех, Роскосмос, РЖД и ряд других.

В августе Владимир Путин дал поручение правительству к октябрю подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения страны. Глава государства тогда назвал ситуацию в данном сегменте «провалом», писал News.ru.