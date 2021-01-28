Голикова рассказала о корректировке графика вакцинации

https://static.news.ru/photo/ab1cf19c-6179-11eb-bff9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

График вакцинации против COVID-19 корректируется исходя из форм выпуска и появления новых вакцин, в России функционируют 3098 пунктов вакцинации, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

График, который мы сейчас для себя сделали, он корректируется, и корректируем мы его не только исходя из объёмов производства, но и исходя из форм выпуска продукта, а также появления новых продуктов на рынке, — сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.

Она также добавила, что запись на вакцинацию организована на портале госуслуг, в настоящее время она работает в тестовом режиме.

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 19 138 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 3 793 810.

Согласно данным оперштаба, количество активных случаев составляет 492 901.

Число выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 26 775 человек — до 3 229 258. Жертвами COVID-19 стали 575 человек, всего зарегистрирован 71 651 летальный исход.

Ранее NEWS.ru писал, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова раскритиковала идею о введении паспортов для сделавших прививку от коронавируса.