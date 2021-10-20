Голикова предложила Путину ввести выходные в России

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В некоторых регионах выходные установить предлагается с 23 октября, сказала она на совещании с главой государства. Об этом пишет РИА Новости.

Обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, с предложением о введении на всей территории Российской Федерации с 30 октября 2021 года по 7 ноября включительно 2021 года нерабочих дней, — сказала она.

По её словам, после завершения периода нерабочих дней региональные власти должны расширять практику доступа на предприятия по QR-кодам. Кроме того, для непривитых людей из группы риска по COVID-19 следует ввести самоизоляцию.

Голикова отметила, что в семи регионах России заняты более 95% коек для больных коронавирусом. Речь идёт о Ставропольском крае, Адыгее, Челябинской, Орловской, Самарской и Саратовской областях. Также критическая ситуация с количеством заболевших фиксируется в Курской, Оренбургской областях, Коми, Татарстане и Мордовии.

Она рекомендовала россиянам сохранять масочный режим, а властям проводить дезинфекцию транспорта, прекратить работу зрелищных мероприятий, а также общепита с 23:00 до 6:00.

Голикова объявила о своём предложении 19 октября на совещании с кабмином. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал эту инициативу. Он попросил Голикову обобщить все её предложения и доложить о них Путину на совещании 20 октября.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Путин примет рамочное решение по новым антикоронавирусным мерам, а правительство страны и опeрштаб займутся его реализацией.