Россия имеет в своём распоряжении штамм коронавируса COVID-2016 и активно работает над вакциной от вызываемой им болезни.
Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова,
Вице-премьер также отметила, что пока нет необходимости в переходе к следующим этапам национального плана по борьбе с коронавирусной инфекцией, поскольку заболевание не распространилось по России.
Как ранее сообщал NEWS.ru, в рамках борьбы с эпидемией, вызываемой коронавирусом нового типа болезни, РФ с 28 марта временно перестанет выдавать визы гражданам Ирана, а с 1 марта приостановит авиасообщение с Южной Кореей. В последнем случае исключение сделано для рейсов «Аэрофлота» и его дочерней компании «Аврора».
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