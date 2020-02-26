https://static.news.ru/photo/14e7c0a2-58a2-11ea-9906-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Dawei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия имеет в своём распоряжении штамм коронавируса COVID-2016 и активно работает над вакциной от вызываемой им болезни.

Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, передаёт РИА Новости. По её словам, уже созданы пять прототипов вакцины.

Вице-премьер также отметила, что пока нет необходимости в переходе к следующим этапам национального плана по борьбе с коронавирусной инфекцией, поскольку заболевание не распространилось по России.

Как ранее сообщал NEWS.ru, в рамках борьбы с эпидемией, вызываемой коронавирусом нового типа болезни, РФ с 28 марта временно перестанет выдавать визы гражданам Ирана, а с 1 марта приостановит авиасообщение с Южной Кореей. В последнем случае исключение сделано для рейсов «Аэрофлота» и его дочерней компании «Аврора».