Голикова оценила вероятность создания международных COVID-паспортов

https://static.news.ru/photo/6e102b70-5dd2-11eb-89a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: government.ru

Невозможно согласовать все параметры единого ковидного паспорта всеми странами, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По словам вице-премьера, трудности с созданием международного сертификата о вакцинации против коронавируса возникнут из-за характерных для каждого государства нюансов. Она предложила опираться в этом вопросе на мнение Международной организации здравоохранения, отметив, что российская сторона вправе высказывать свои замечания и «вырабатывать согласованные решения».

Мне кажется, что это невозможно согласовать по определению, ведь неслучайно Всемирная организация здравоохранения имеет только один международный сертификат — жёлтая лихорадка. Именно потому, что очень сложно принять, — сказала Голикова в эфире «Россия 24».

Предложение о введении COVID-паспортов встретило скорее негативную реакцию в обществе. Так, более половины россиян выступают против введения таких документов. По результатам опроса, эту идею поддержали 12% респондентов, высказались против 59%.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет единой точки зрения по вопросу COVID-паспортов. Проблема обсуждается на экспертном уровне.