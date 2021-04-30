Голикова объяснила, зачем сдавать тесты вакцинированным от COVID-19

https://static.news.ru/photo/37d790fe-ab28-11eb-bf89-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вернувшиеся из-за границы россияне должны сдавать ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию, это касается и людей с прививками. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что пока нет уверенности, что вакцинированный человек абсолютно ни для кого не опасен, сообщает РИА Новости.

Пока у нас не накоплено такого объёма информации для того, чтобы мы могли чётко сказать, что, если ты вакцинировался, ты абсолютно ни для кого не опасен, — рассказала вице-премьер.

По её словам, пока не следует пренебрегать ПЦР-тестированием.

С 1 мая все россияне, возвращающиеся в страну из-за рубежа, должны дважды сдавать тесты на коронавирусную инфекцию. Между первым и вторым тестом методом ПЦР должно пройти не менее суток, но оба теста необходимо сдать в течение пяти дней с даты возвращения в Россию. Результаты следует загрузить на сайты госуслуг, а до их получения находиться на самоизоляции по месту жительства.

Ранее в России было выявлено 8697 новых случаев коронавирусной инфекции, скончались 342 человека, были выписаны из больниц 7339 пациентов. Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал напряжённой ситуацию с коронавирусом в России. В настоящее время под наблюдением находятся свыше 300 тысяч заболевших. У четверти переболевших выявлены осложнения. Почти 10% из числа переболевших необходима госпитализация для лечения неинфекционных заболеваний.