Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 напряжённой

https://static.news.ru/photo/d0184ea8-ab23-11eb-87af-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с коронавирусом в России остаётся пока напряжённой. В настоящее время под наблюдением медиков находятся свыше 300 тысяч заразившихся. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Министр отметил, что примерно у четверти переболевших COVID-19 выявлены различные осложнения и эти люди также нуждаются в медицинском наблюдении. Кроме того, порядка 10% переболевшим необходима госпитализация для лечения уже неинфекционных заболеваний.

Мурашко добавил , что власти продлили выходные на майские праздники для того, чтобы прервать распространение коронавируса.

За минувшие сутки в России выявлено 8697 новых случаев заражения COVID-19. Из больниц по выздоровлении были выписаны 7339 пациентов. Жертвами инфекции стали 342 человека.

За время пандемии в стране заболели свыше 4,8 млн человек. Из них более 4,4 млн выздоровели и 110,8 тысячи скончались.

Ранее сообщалось, что медики перечислили пять основных последствий заболевания коронавирусом. В их числе кардиомиопатия, проблемы с почками, расстройства кишечника, а также осложнения, затрагивающие зрение и обоняние.